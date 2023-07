Clube A4 quer continuar a crescer e sonha com espaço próprio

Com seis anos, o Clube A4 já é uma referência no panorama da ginástica a nível nacional, orgulhando-se também do seu projeto de ginástica inclusiva. Com cerca de 180 atletas federados e com um novo praticável, o clube quer continuar a crescer, sobretudo a nível qualitativo, e sonha com um espaço próprio.

(…) Com o aumento do número de atletas e os resultados desportivos a começarem a aparecer, o clube viu-se na obrigação de apostar nas infraestruturas, candidatando-se a diversas medidas de apoio, entre eles o Programa de Apoio ao Desporto da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

A presidente do Clube justifica: “Para darmos o salto qualitativo precisávamos de um praticável (piso de ginástica) que custa cerca de 50 mil euros. Era um sonho que se tornou possível porque, através da candidatura efetuada, a autarquia assegurou 50 por cento do investimento e o clube, com a realização de vários tipos de atividades, no âmbito do projeto “Missão Sonhar”, que teve grande adesão dos pais e patrocinadores, conseguiu angariar a restante verba”.

(…) A nível desportivo, o objetivo a curto, médio prazo passa por ter atletas do clube na I divisão, depois das presenças na base e II divisão. “Este ano o clube já teve campeões nacionais e agora pretende continuar a crescer em quantidade, mas sobretudo em qualidade. O nosso novo aparelho irá permitir um desenvolvimento muito grande dos nossos atletas e queremos potenciar as classes de elite, com objetivos competitivos mais ambiciosos, que vão ter mais horas de treino, classes com menos atletas, para que se possam desenvolver. Estamos abertos a todos os atletas, os que apenas querem fazer ginástica por lazer, por formação, mas também aqueles com objetivos na competição”, refere Rita Veloso.

Leia a entrevista na íntegra no caderno especial dedicado a Arrifana na edição impressa do jornal N.