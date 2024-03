Clube A4 vence além fronteiras

Nos dias 1, 2 e 3 de Março, ocorreu o XVI Copa Galicia Internacional, onde marcaram presenças 20 clubes de Portugal e Espanha. O torneio decorreu no Complejo Deportivo “As Travesas” (Vigo) e o Clube A4 participou, pelo segundo ano, com seis ginastas, no escalão júnior base, em 2 grupos femininos. O trio Maria Vieira, Filipa Monteiro e Sofia Fernandes conquistou o quinto lugar e o trio Gabriela Silva, Catarina Freitas e Beatriz Bernardes subiu ao lugar mais alto do pódio, entre os 14 grupos em competição. Para estas ginastas, este foi o último teste antes do Campeonato Distrital da II Divisão, que vai decorre este sábado (9 de março) em Vila do Conde.

Entretanto, com os olhos postos no Campeonato Distrital que se realizará em abril, as atletas de II Divisão de GAF do Clube A4, participaram no passado fim de semana, 2 e 3 de março, no Torneio de Abertura AGN. Carolina Gaspar e Isabela Silva do escalão de juvenis; Sofia Justo e Eva Paiva do escalão de juniores; e Bruna Santos do escalão de seniores, acompanhadas pela treinadora Joana Ferreira, representaram o clube levando esquemas artísticos que foram marcados pela introdução de novos elementos de dificuldade.

Isabela Silva conseguiu arrecadar o 2ºlugar em Saltos no seu escalão e, neste momento, todas as ginastas reconhecem o trabalho necessário para conseguirem o apuramento para o Campeonato Nacional.