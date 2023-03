Clube A4 voltam da Maia com medalhas

O Clube A4, de Arrifana, teve uma boa participação no II Torneio Base de ginástica acrobática, realizado no Complexo Municipal da Maia. A dupla formada por Catarina Freitas e Gabriela Silva, bem como o trio composto por Joana Lopes, Mafalda Oliveira e Beatriz Bernardes, subiu ao terceiro lugar do pódio.

Outras cinco duplas do Clube A4 também participaram da competição: Sofia Fernandes-Clara Magalhães, Maria Rocha-Francisca Varanda, Filipa Monteiro-Maria Miguel Tavares, Isabela Silva-Mariana Teixeira e Matilde Fernandes-Luana Freitas.