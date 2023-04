Clube de Ténis de Espinho em destaque

No fim de semana de 15 e 16 de abril, os atletas e alunos do Clube de Ténis de Espinho brilharam em torneios nacionais e europeu.

No domingo, Rodrigo Duarte, com 14 anos, sagrou-se campeão no torneio europeu Equinócio 2023, no escalão sub-16, que decorreu em Coimbra. Terceiro cabeça de série e uma das esperanças do ténis nacional, Rodrigo Duarte foi campeão em singulares rubricando um duplo 6-2 no confronto com Vicente Couto.

Katarina Railean, de 16 anos, também no domingo, venceu o torneio Lousada Pink Tour, no Lousada Ténis Atlântico. Pink Tour é um Circuito de 7 Torneios dedicado exclusivamente ao Ténis Feminino

No sábado, Lukas Kustra, com 8 anos, foi campeão de sub-9 na etapa do torneio Smashtour, que decorreu em Coimbra, repetindo o êxito anteriormente conseguido na etapa de Paços de Brandão da mesma competição.