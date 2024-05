Consagração malapeira

Terminou com um pleno de vitórias a participação do SC São João de Ver em jogos em casa para a Liga Masters. No último encontro diante dos seus adeptos, os malapeiros derrotaram a ADC Sanguedo por 2-0.

Os golos surgiram em fases cruciais da partida: aos 9’, Vítor Mendes, o camisola 9 do conjunto, fez o 1-0.

A incerteza quanto ao resultado final permaneceu até perto do último apito. Logo após a expulsão do sanguedense Paulo Silva, aos 70’, no minuto seguinte Leonardo Quirino carimbou a vitória sem sofrer golos.

Antes do início do jogo, a equipa da casa, que partiu para o encontro já bicampeã, recebeu a taça de campeã da categoria, numa cerimónia que contou com a presença de responsáveis da Associação de Futebol de Aveiro, entidade que organiza a competição, na pessoa do sr. Alfredo Amadeu.