Convívio e animação na Gala do Futebol Popular de Espinho

A gala de encerramento da época 2023-24 do futebol popular espinhense decorreu no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, na noite de sexta-feira, com muito convívio e animação, mas sem certezas para o futuro. A presidente da comissão administrativa da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE) deixou palavras de agradecimento e o apelo para que, com ela ou com outras pessoas, o futebol popular se mantenha vivo e relevante na comunidade.

A Gala reuniu no mesmo espaço representantes de todos os clubes que integram as duas divisões do campeonato espinhense, assim como atletas, dirigentes, treinadores, árbitros e patrocinadores, terminando com um convívio entre todos.

Antes, foram entregues os galardões aos 20 clubes que competiram nas duas divisões, com destaque para os campeões da I divisão, Quinta de Paramos e os melhores da II divisão, Desportivo da Ponte de Anta, que também receberam o prémio de melhor defesa das respetivas divisões.

Foram ainda homenageados os vencedores da Taça Cidade de Espinho e Supertaça (Leões Bairristas) e Taça Associação (Rio Largo) e os vencedores da Taça Disciplina tiveram destaque na cerimónia, subindo ao placo os representantes da Lomba de Paramos, em nome da II Divisão e do Império de Anta, pela I divisão.

Ainda no que respeita ao fair-play e depois de todos os árbitros presentes na sala terem sido homenageados, o presidente do Conselho de Arbitragem da AFPCE, Hélder Neto, atribuiu cinco cartões brancos a: Andreia Matos, massagista da Juventude da Estrada; José Vítor Silva, atleta da AD Guetim; Patrícia Carvalho, fisioterapeuta do GD Outeiros; José Santos, delegado dos Morgados de Paramos e Élio Catarino, fisioterapeuta do Desportivo da Ponte de Anta.

Referência ainda para os prémios dos melhores marcadores: Paulo Costa, dos Morgados de Paramos (2.ª Divisão) e Eduardo Pinhal dos Leões Bairristas.

A cerimónia, apresentada pelo jornalista espinhense da RTP, João Pedro Silva contou com momentos musicais protagonizados por Inês Soares e Carlos Miguel e terminou com intervenções de José Alberto Ferreira, diretor da Federação Portuguesa de Futebol e José Neves Coelho, da Associação de Futebol de Aveiro que realçaram o contributo de associações como a AFPCE no panorama desportivo nacional.

A presidente da comissão administrativa da AFPCE, Renata Malta, tomou a palavra, mostrando-se satisfeita com o trabalho efetuado: “Esta comissão conseguiu chegar ao fim fazendo aquilo a que se propôs, terminar o campeonato e realizar as taças. Tentámos entrar com um espírito aberto para procurar perceber o que havia do outro lado e o futebol popular trouxe-me muitas coisas boas. Sou uma pessoa de pessoas e tentei estar sempre aberta a quem quisesse falar comigo, posso não ter chegado a todos da mesma forma, mas é com orgulho que olho para esta sala e sei dizer o nome de mais de metade das pessoas que aqui estão presentes”.

A presidente reconhece que “o caminho não foi fácil, teve muitos buracos pelo meio, que obrigaram a algumas manobras mais complicadas e esta gala é o encerrar de um ciclo de meses muito intensos e com poucas horas de sono”, mas também por isso, em noite, de festa quis deixar o seu agradecimento pela forma como foi tratada e o reconhecimento a quem com ela colaborou nos últimos meses.

Não revelando se o seu futuro irá ou não passar pela AFPCE, Renta Malta deixou o alerta: “O futebol popular é das pessoas, da comunidade e dos envolvidos. Não cedam a pressões externas e estejam atentos ao que está a acontecer fora do futebol popular. Temos de construir uma base sólida para o futebol popular para depois podermos continuar o bom caminho que foi feito até aqui. Vamos continuar a fazer mais e melhor.”