Convívio nos 51 anos dos Magos de Anta

Foi na Quinta Sol da Cavada Velha que os Magos Futebol Clube de Anta assinalaram, com um jantar de gala, o seu 51º aniversário no passado sábado. A cerimónia contou com a representação da Câmara Municipal de Espinho, da Junta de Freguesia de Anta e Guetim, assim como com a presença do Presidente da Associação de Futebol Popular de Espinho, Tiago Paiva.

No domingo, alguns membros do clube deslocaram-se ao cemitério para homenagear antigos elementos da formação antense já falecidos.

O jantar de convívio contou com cerca de 70/80 pessoas, entre atletas, sócios e simpatizantes dos Magos.

Em declarações ao N, Luís Marques, membro da comissão administrativa e chefe do departamento de futebol, apontou como objetivo para a próxima época “melhorar a classificação” (6º lugar esta época) e apetrechar o plantel para “conseguir lutar pelo título”, fazendo justiça ao estatuto de ‘grande’ do futebol popular de Espinho.