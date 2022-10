Cortegaça entra em jogo na Taça de Portugal feminina

O Cortegaça já joga na próxima eliminatória da Taça de Portugal feminina, defrontando o Cucujães em casa no próximo dia 16 de outubro

A pré-eliminatória da Taça de Portugal Feminina de Futebol incluiu 14 jogos, apurando-se para a primeira ronda da prova, além do Feirense e do Lusitânia de Lourosa, Boavista FC, Moreirense FC, SC Rio Tinto, ADC Correlha, ADR Pasteleira, Souselas, União Paredes, Juveforce, AD Pastéis da Bola, AD Estação, Cucujães e Ponte Frielas.

Na primeira eliminatória entram em campo 54 equipas, divididas em quatro séries. O Cortegaça vai disputar a série B com: CD Feirense, Lusitânia de Lourosa, Murtoense, SC Salgueiros, AC Cucujães, Viseu 2001 Adsc, Nespereira FC, ADR Pasteleira, CF Oliveira Douro, CJ Salesiano Arouca, FC Pedroso, Ajef Hernâni Gonçalves e FC Cesarense.

O FC de Cortegaça joga pelas 15 horas do dia 16 de outubro, no Parque do Buçaquinho.

Os restantes jogos desta série são: Pedroso x Feirense; Oliveira Douro x Salesiano Arouca; Hernâni Gonçalves x Cesarense; Pasteleira x Lusitânia Lourosa; Murtoense x Salgueiros; Viseu 2001 x Nespereira.