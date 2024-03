Corvos deixam escapar pontos no fim

O São Vicente de Pereira marcou passo em casa frente ao Argoncilhe, empate a um, num jogo de nervos no Oliveira Santos.

Os visitantes entraram melhor, com mais iniciativa, mas os corvos mantiveram-se eficazes no contra-ataque. Através de um livre, Rangel faz autogolo e coloca os vicentinos na frente. No entanto, a expulsão de Kelvin ainda na primeira parte complicou a resistência dos homens de David Rocha.

No segundo tempo, o Argoncilhe assumiu a posse de bola e procurou chegar ao golo do empate através do jogo exterior e de lances de bola parada. Já perto do fim, Gomes, entrado aos 75’, gelou as bancadas com o 1-1.

O jogo terminou com os ânimos algo exaltados: a equipa da casa queixa-se de excesso de zelo na expulsão de Kelvin, assim como de um lance de golo em que foi assinalado fora de jogo. Os responsáveis vicentinos consideram que o passe foi feito para trás, pelo que não haveria lugar para assinalar posição irregular ao autor do golo.