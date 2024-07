Craques do futsal em preparação em Anta

FIT (Futsal Individual Training) Skills Lab é o projeto que tem animado o Pavilhão Napoleão Guerra em Anta durante este mês de julho, preparando jovens atletas de futsal para o futuro.

Pedro Oliveira, licenciado em desporto e treinador de futsal da Novasemente, o fisioterapeuta Miguel Borges, o preparador físico e personal trainer Miguel Coelho e a guarda-redes da equipa sénior da Novasemente, Diana Monteiro são os responsáveis por um projeto que visa promover a qualidade dos atuais e futuros craques do futsal.

O projeto dirige-se a todos os jovens atletas (masculino e feminino) entre os 6 e os 19 anos, estando dividido em duas vertentes: o Kids que se destina a atletas entre os 6 e 12 anos e a outra vertente que abrange os atletas entre os 13 e os 19 anos e em que os treinos são diferentes e adaptados às necessidades de cada um.

O projeto foi uma ideia que Pedro Oliveira decidiu desenvolver com a namorada, depois “procuramos as pessoas certas, os parceiros certos, no sítio certo” e o projeto arrancou. “Formamos uma parceria com a Novasemente que nos cede o material desportivo para o treino, é através do clube que a Câmara Municipal nos cede o tempo no pavilhão… Aliás, sem a Novasemente não teríamos conseguido avançar com o projeto”, explica o treinador.

“Os treinos têm cerca de uma hora, com uma arte dedicada a aspetos técnicos e outra para aspetos mais físicos e de coordenação motora que é uma coisa que falta muito aos miúdos de hoje em dia”, justifica Pedro Oliveira.

“Atualmente, os treinos têm uma carga muito pesada, sem bola e o que procuramos é trabalhar a vertente física, mas trabalhar com bola, bola, bola… para que fiquem habituados e os atletas reagem bem a esse método”, acrescenta.

Este é um projeto dedicado ao futsal, mas Pedro Oliveira explica que pretendem procurar cativar atletas de futebol de 11 pois, “está provado e é defendido por diversos especialistas que os futebolistas beneficiam muito em termos técnicos: receções, passes… com os treinos de futsal”, e justifica: “Há muitos jogadores de topo, em especial brasileiros, mas também de outras nacionalidades, que começaram no futsal e agora são jogadores de topo”.

Entretanto, o projeto deverá ter continuidade, voltando a funcionar nas férias de Natal, Páscoa e no próximo verão, com o intuito de continuar a crescer e a atrair cada vez mais atletas.

Até porque, segundo Pedro Oliveira, “o feedback tem sido muito positivo, os treinos são adaptados às necessidades de cada atleta e os pais dos mais pequenos mostram-se satisfeitos”.