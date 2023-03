Cruzeiro de Silvalde ganha ao Lomba

Não foi fácil a partida do Cruzeiro de Silvalde frente ao lanterna-vermelha Lomba de Paramos, que vendeu cara a derrota na II Divisão do Popular de Espinho. O Cruzeiro só resolveu o jogo já na segunda parte, com um golo solitário de João Miranda.

Com este resultado o Cruzeiro encontra-se em quarto lugar a apenas um ponto do terceiro e dos lugares de subida, em vésperas de se deslocar a casa do líder Rio Largo. Quanto ao Lomba recebe a equipa dos Morgados, penúltimo classificado.

Marcadores: João Miranda.

Amarelos: Rodrigo Silva; Francisco Ribeiro, Miguel Pereira e João Ferreira;