Cruzeiro regressa aos triunfos

O Cruzeiro pôs fim a uma série negativa de resultados ao vencer em casa o Stop por 3-0. No terceiro jogo de Rui Bastos ao comando da equipa, a exibição não foi brilhante, mas o pragmatismo desequilibrou a balança. O 1-0 chegou na primeira parte através de um remate de João Bastos de fora da área – o resultado permaneceu até ao intervalo. Na segunda parte o Stop entrou com vontade de igualar, mas desperdiçou as oportunidades, inclusive um penálti. Já nos últimos 20 minutos o Cruzeiro usou o contra-ataque para tranquilizar o marcador e chegar aos três golos.