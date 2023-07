Sara Beira brilha na Apolo Gaia Open

DANÇAS DE SALÃO

Sara Beira, conquistou a Taça de Portugal de Solos, no escalão de Juventude Intermédios Latinas 2, na 10ª edição da Apolo Gaia Open, evento que decorreu nos dias 8 e 9 de julho, no Pavilhão Municipal de Gaia e onde a Academia de Dança de Espinho marcou presença com toda a sua equipa.

Foram dois intensos dias com dança desportiva de manhã à noite e a participação de toda a equipa espinhense de competição em duas importantes provas: a 3ª Prova do Circuito Nacional Standard & Latinas e a Taça de Portugal Solos & Grupos Standard & Latinas.

Na primeira prova, destaque para o primeiro lugar obtido pelo par André Silva e Vanessa Nuno, em Adultos Iniciados Latinas; Gabriel Mendes e Leonor Neves, foram terceiros em Juniores I Intermédios, enquanto Daniel Gonçalves & Juliana Sá Couto, conseguiram dois quartos lugares em Adultos Intermédios Latinas e Standard. Competiram ainda Fabios Struck e Adriana Castro.

Na Taça de Portugal Solos & Grupos Standard & Latinas, Sara Beira, foi vencedora em Solo Juventude Intermédios Latinas 2, enquanto Ana Sousa, em Solo Adultos Iniciados Latinas 2 e Marta Estrela, Solo Juventude Iniciados Latinas 1 foram segundas. Com o terceiro lugar ficaram Sara Oliveira, em Solo Juniores Iniciados Latinas 1, Mafalda Mendes, em Solo Juventude Iniciados Latinas 1 e Sara Ramos, Solo Adultos Iniciados Latinas 2. Laura Couto, em Solo Iniciados Latinas 1, foi quarta.

A competição faz agora uma pausa regressando em setembro.