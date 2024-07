Danilo Teixeira Vice-Campeão Nacional de Velocidade

Decorreu, no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, o Campeonato Nacional de Velocidade que reuniu os melhores juniores, seniores e masters da modalidade, onde o Clube de Canoagem de Ovar deixou a sua marca, destacando-se o duplo título de vice-campeão de Danilo Teixeira.

O atleta do CC Ovar foi duplamente vice-campeão nacional, nas distâncias de 500 e 200 metros. Também em K2 500 metros esteve em grande destaque fazendo dupla com Telmo Duarte onde alcançaram a quarta posição a escassos 5 décimos de segundo do Bronze Nacional. Telmo Duarte também esteve presente na Final A K1 200 metros onde obteve a sexta posição final.

Andreia Silva garantiu duas finais B, onde ganhou em 500 metros e foi sexta em 200 metros.

Luís Montero foi o quarto vareiro presente nas provas, mas não conseguiu ir além das eliminatórias de 1000 e 500 metros.

Foto: CC Ovar