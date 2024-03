Dérbi fogaceiro acaba em empate

Na 18ª jornada do Campeonato Grande Hotel Luso, o Lusitânia de Lourosa foi a casa dos vizinhos do CD Arrifanense, em décimo na classificação, onde não conseguiu melhor do que a repetição do empate da primeira volta, só que desta feita com golos, dois para cada lado.

Apesar do empate os lusitanistas mantêm o segundo lugar na tabela classificativa, já que a Juventude de Fiães, terceiro classificado, também empatou em cada do FC Arouca. Já o primeiro classificado Pindelo, é cada vez mais primeiro e na próxima jornada vai a casa do último.

Na 19ª jornada o Lusitânia de Lourosa regressa a casa, onde recebe o Branca Activa pelas 15 horas do próximo sábado. Recorde-se que na primeira volta os leões foram à Branca ganhar por 3-5 e, se querem continuar na perseguição ao líder, estão obrigados a ganhar