Derrota azeda do SC Esmoriz

Tarde de desinspiração na Barrinha: o SC Esmoriz continua sem vencer no Campeonato Sabseg e somou a terceira derrota seguida. Esta particularmente amarga, por ocorrer em casa e por números pesados: 1-4 ante o Fermentelos.

Na primeira parte o resultado permaneceu a zeros, com o Esmoriz a ter até mais iniciativa, principalmente pelo corredor direito: Michel e Rúben Martins falharam só com o guarda-redes pela frente. Na segunda parte, a frente de ataque do Fermentelos começou a fazer estragos: primeiro por Ricardinho de contra-ataque, depois por Gledson numa espetacular finalização de calcanhar e ainda Gui novamente a castigar a má transição defensiva esmorizense.

Diogo Oliveira reduziu numa segunda bola no interior da área, mas os sportinguistas ainda foram a tempo do quarto: por Everson Natal, de penálti.