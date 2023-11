Desportivo e Bairro dividem liderança

Na terceira jornada da II divisão do popular de Espinho o Bairro da Ponte de Anta voltou a conseguir uma vitória, a terceira em outros tantos jogos, e por número alargados. O Bairro venceu em casa perante o GD Outeiros com golos de Filipe Mate, Fábio Maia, Pedro Gil e Sera Gomes. Com este resultado o Bairro encontra-se empatado com o Desportivo da Ponte de Anta no primeiro lugar da tabela classificativa tendo menos um golo sofrido. O Desportivo bateu os Morgados de Paramos em sua casa por1-3. Pela turma antense marcaram André Martins e Bolachas, que bisou na partida. Pelos paramenses o marcador foi Adriano. Em partida com quatro expulsões e cinco golos, a vitória no dérbi antense caiu para a AD Guetim que venceu a Associação de Esmojães por 4-1. Numa partida marcada por alguns casos, a vitória sorriu à turma da casa com o GD Idanha a arrecadar três preciosos pontos perante a Lomba de Paramos com um golo que só chegou na segunda parte, por Bruno Ferreira. No duelo de estrelas disputado em Guetim foram os Estrelas Vermelhas de Silvalde que sorriram ao vencer o Estrelas da Ponte de Anta (2-1). A turma da casa esteve sempre na frente do marcador e converteu dois golos por Tiago Santos e Diogo Ribeiro. A turma de Anta ainda reduziu por Tiago Mota, mas não chegou para conquistar os três pontos.