Desportivo garante subida

Com a goleada perante a Associação de Esmojães (4-0), o Desportivo da Ponte de Anta garantiu a subida à I divisão do futebol popular espinhense, lutando agora pelo título, quando tem cinco pontos de vantagem para o segundo. O jogo já estava resolvido ao intervalo e na segunda O Desportivo foi gerindo o resultado, com o mau tempo a prejudicar a finalização. Destaque para o hat-trick de Alírio Vasconcelos. Os outros dois golos foram de Rúben Gomes e Tiago Sousa.

Com três jornadas para disputar no campeonato, o empate deste fim-de-semana do Bairro da Ponte de Anta perante o quinto classificado, Estrelas Vermelhas, não alterou a tabela mas permitiu a aproximação da AD Guetim ao segundo lugar. O Bairro entrou melhor e vencia pela diferença mínima ao intervalo, mas os pupilos de José Américo Teixeira reagiram e apesar do segundo golo do Bairro conseguiram empatar a partida. Pela turma da casa marcaram José Carlos Pereira e Hugo Silva. e pelos Estrelas Alfredo Barbosa e Diogo Tavares.

Depois da derrota da passada semana frente aos Outeiros, a Associação Desportiva de Guetim regressou às vitória, batendo os Morgados de Paramos por duas bolas sem resposta numa partida que teve dois vermelhos diretos, um para casa lado, sete amarelos para os Morgados e três para a turma da casa, dois para o mesmo jogador. Os golos foram da autoria de Joel Silva e Vítor Teixeira. Esta foi uma importante vitória para a AD Guetim que consolida o terceiro lugar e se aproxima do segundo, com o empate do Bairro.

Depois de ter vencido a AD Guetim na passada semana, o GD Outeiros voltou a ganhar, desta feita impondo um pesado resultado ao GD Idanha, por quatro golos sem resposta. A turma silvaldense conseguiu a vitória com golos de João Pedro, que bisou na partida, marcando também Eduardo Rato e Miguel Zenha. Para a semana à deslocação a casa do líder, enquanto na Idanha se recebe a AD Guetim.

Em partida entre os dois últimos classificados, o Lomba de Paramos conseguiu os três pontos, conquistando a segunda vitória no campeonato, perante os Estrelas da Ponte de Anta. A equipa paramense abriu o marcador cedo, logo aos 4 minutos, por Miguel e ao intervalo vencia com dois golos de vantagem, tendo Wilson marcado mesmo antes do apito para a paragem. Na segunda parte o tempo piorou e o resultado não se alterou mais.