Desportivo P. Anta ganha liderança

No jogo da II divisão do campeonato de futebol popular de Espinho, entre Desportivo da Ponte de Anta e Morgados de Paramos, a equipa da casa entrou forte, marcando três golos nos primeiros 30 minutos. Depois da primeira expulsão de um jogador do Desportivo, os Morgados reagiram e marcaram um golo. No início da segunda parte, os Morgados tiveram oportunidade de reduzir, mas não conseguiram converter a grande penalidade assinalada. A equipa da casa, apesar de ter menos um jogador, conseguiu voltar a marcar, mas após o 4-1 o jogo ficou marcado por mais expulsões, duas para cada equipa.

A Associação de Esmojães entrou bem e marcou por duas vezes, mas a AD Guetim conseguiu reduzir antes do intervalo numa partida bastante disputada. Na segunda parte, a Associação conseguiu aumentar a vantagem para 3-1, seguindo-se a expulsão de dois jogadores de Guetim. Com esta derrota a Associação Desportiva de Guetim cai para o terceiro lugar, uma vez que os seus diretos adversários ganharam as partidas. A Associação de Esmojães conseguiu a sua quinta vitória no campeonato.

Na luta pela subida e pelo título da II divisão, o Bairro da Ponte de Anta empatou a uma bola com o GD Outeiros, embora se mantenha na segunda posição da tabela tendo beneficiado da derrota da AD Guetim perante a AD Esmojães. Na partida o golo dos Outeiros foi da autoria de Eduardo Rato, enquanto pelo Bairro marcou Bruno Batata. Em quinto lugar, os Outeiros vão a casa da AD Esmojães na próxima jornada,

Em partida entre Estrelas, ganharam os silvaldenses numa partida que começou equilibrada com um golo para cada lado na primeira parte. No segundo tempo, os Estrelas Vermelhas conseguiram voltar a marcar conquistando os três pontos e mantendo-se no meio da tabela. Os Estrelas da Ponte de Anta estão no último lugar da tabela, com apenas um ponto conquistado.

Na deslocação a Paramos, onde defrontou a AD Lomba, o GD Idanha venceu por duas bolas a zero com um bis de Paulo Nascimento. Com este resultado os idanhenses encontram-se no quarto lugar da tabela classificativa, embora a distância para o terceiro lugar, o último que dá acesso á I divisão, seja de cinco pontos. Quanto ao Lomba tem cinco pontos e está em penúltimo lugar, recebendo o primeiro classificado na próxima jornada.