Desportivo P. de Anta vence dérbi na Taça de Anta

Disputaram-se este fim-de-semana mais três jogos a contar para a fase de grupos da Taça de Anta.

O dérbi entre Bairro da Ponte Anta e Desportivo da Ponte de Anta, disputado ao início da tarde de sábado, acabou com a vitória do Desportivo com um golo de Pincha de grande penalidade. A partida entre Magos de Anta e GD Idanha, também disputada no sábado, foi ganha pelos Magos também pela diferença mínima com golo de Juan. Na manhã de domingo o Estrelas da Ponte de Anta perdeu por 4-1 com a Novasemente.

O sorteio das partidas ditou para o próximo fim-de-semana: Bairro da Ponte de Anta x Estrelas Ponte de Anta (sábado 15h Cassufas); Império de Anta x Novasemente (sábado 17h Cassufas).

O jogo Associação de Esmojães x Império de Anta ainda não tem data.