Deu Feirense no dérbi

O Feirense foi a o pavilhão do vizinho CDC S. Paio de Oleiros impor a sua lei. Após três derrotas consecutivas, os azuis da Feira venceram a turma grená por 24-30. No entanto, não foi uma vitória acessível, pese embora os números. Na primeira parte, o CDC esteve implacável na finalização, apontando 16 golos contra 13 dos visitantes. Apenas na segunda parte os fogaceiros, fruto da maior rotatividade dos seus elementos, foram capazes de ser mais assertivos na finalização e também na defesa dos contra-ataques oleirenses, donde resultou um parcial de 8-17, fatal para a equipa da casa. Manuel Sousa, com 6 golos, foi o mais concretizador do lado do CDC, ao passo que Sérgio Rola deixou a sua marca com 8 tentos.