Divisão de pontos entre Cruzeiro e Sanguedo

No Campo de Treinos do CD Paços de Brandão, o 11º UC Cruzeiro recebeu e empatou com o Cruz Vermelha de Sanguedo, por 1-1. O golo da equipa visitante foi apontado por Sequeira.

Com este resultado o Cruzeiro ganhou um ponto e igualou a pontuação do Calvário Balselhas (13 pontos), que foi ao terreno do líder União da Mota ser goleado por 6-1.

Na próxima jornada, o Cruzeiro desloca-se a Esmoriz ao terreno do 8º colocado Stop FC. Ao passo que o CVP Sanguedo recebe o Juventude Pedroso, num confronto em que a equipa da casa, se vencer, pode cavar uma vantagem de 6 pontos para o seu adversário, a cinco jornadas do fim.