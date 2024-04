Dragões abafados na Arena de Ovar

A Ovarense bateu o FC Porto, líder da Liga Betclic, numa das partidas da 20.ª e antepenúltima ronda da fase regular. Alvingegros e dragões protagonizaram um excelente jogo, com a formação vareira a levar a melhor por 88-84.

O clássico do basquetebol português ficou marcado por várias alternâncias no comando do resultado, sendo que durante a primeira parte nunca nenhuma das equipas dispôs de vantagens na casa dos dois dígitos.

Depois de se verificar um avanço de dois pontos (41-43) para os azuis e brancos ao intervalo, o FC Porto viveu a sua melhor fase no terceiro período, graças a um parcial de 18-25. Porém, nos derradeiros 10 minutos a Ovarense puxou dos galões, e com um parcial de 29-16 alcançou um saboroso triunfo.

Os donos da casa anotara, 11 triplos, ganharam 44 ressaltos e registaram 20 assistências, tendo Jeremiah Bailey (19 pontos e 11 ressaltos) como principal figura. Por seu turno, os dragões destacaram-se nos roubos de bola (10 ocasiões) e contaram com um Anthony Barber inspirado (28 pontos e 6 assistências).

Foto arquivo