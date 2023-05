Duas gerações de Magos da Bola

Os Magos de Anta fazem em breve 51 anos, a ligação da família Marques ao clube já dura há mais de quatro décadas e ultrapassa gerações, com os irmãos Marques a assistirem agora da bancada às performances dos filhos e sobrinhos e a ajudarem no que podem a nível diretivo.

As memórias de Manuel e Luis Marques remontam a 42 anos atrás, para relembraram o momento em que envergaram pela primeira vez a camisola dos Magos, um com 16 e o outro com 14, um no futebol de salão o outro no futebol de onze. O amor pelo clube nasceu nessa altura, até porque, apesar de muitos jovens, começaram desde cedo a sentir o sabor das vitórias.

(…)

Em 42 anos foram muitas as alegrias vividas com a camisola dos Magos. Em futebol de 11 conquistaram vários torneios da freguesia, Taças Cidade de Espinho, uma Taça UEFA (inter-concelhia). “Em Espinho ganhamos quase tudo, só ainda não fomos campeões, por diferentes circunstâncias, mas vivemos muitas alegrias”, referem.

Além disso, Manuel Marques, que jogou nos Magos até aos 45 anos, ainda teve a alegria de entrar em campo juntamente com um dos filhos, Diogo Marques, com quem ainda jogou um ano. Aliás, os dois filhos de Manuel Marques jogaram pelos Magos e agora é a vez dos primos, filhos de Luís Marques. Para este dirigente dos Magos ver os filhos a envergarem a camisola daquele clube é uma alegria muito grande.

(…)

