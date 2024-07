Elite do Taekwondo compete em Canedo

O Pavilhão Gimnodesportivo de Canedo acolheu, na tarde de sábado, um torneio exclusivo de combate olímpico, que reuniu os melhores do ranking nacional de seniores de Taekwondo, no “2024 Ambassador Olympic Elite Cup”, um evento organizado pela Federação Portugal Taekwondo.

Durante a “2024 Ambassador Olympic Elite Cup”, disputaram-se duas meias-finais e uma final por cada categoria de peso olímpico, garantindo uma competição de altíssimo nível.

Este evento especial deu início às comemorações dos 50 anos do Taekwondo em Portugal, um marco significativo para a comunidade praticante desta modalidade.

Dada a importância da ocasião, o embaixador da República da Coreia marcou presença no evento, fazendo-se acompanhar por uma equipa de demonstração coreana que deliciou os presentes com a sua performance. O vereador do desporto da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira representou o município no evento.

A iniciativa contou com a colaboração do Clube Furio Taekwondo de Canedo na organização.