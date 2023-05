Em casa vence o SC Espinho

No XVI Torneio Junta de Freguesia de Anta, décima prova organizada em memória do falecido presidente da Junta de Freguesia da Vila de Anta, Napoleão Guerra, um dos impulsionadores desta prova, a equipa da casa fez questão de honrar os pergaminhos e venceu claramente a prova, com o Sporting Clube de Portugal e o Clube Desportivo Feirense a completarem o pódio.

Participaram ainda neste evento desportivo: Associação Estamos Juntos; Academia Castro Daire – CRASTO; Clube Desportivo de Campinho; Clube dos Galitos; Sanjoanense/FEPSA ADS; Clube Natação de Vagos; Clube Fluvial Portuense; UD Oliveirense; Clube Associação de Pais da Gafanha da Encarnação; Estarreja; Sporting Clube de Aveiro, Leixões Sport Clube; Académico Viseu; Associação Tubarões de Gaia; Feira Viva Cultura e Desporto.

Além das bancadas cheias, o evento contou também com a presença de Luísa Guerra, viúva de Napoleão Guerra, Luís Canelas, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Nuno Almeida, presidente da Junta de Freguesia Anta/Guetim, Juliano Correia, em representação da direção do Sporting Clube de Espinho e Manuel Pereira, presidente da Associação de Natação do Centro Norte de Portugal.