Em trajetória ascendente, Esmoriz bate Espinho

O Esmoriz deu um passo de gigante rumo à manutenção no Sabseg. Em casa, os guerreiros da Barrinha surpreenderam o à partida favorito Sporting de Espinho, ao vencer (e convencer) por 1-0. Gabi deu continuidade ao excelente momento de forma com o único golo da partida, e terá agora algum tempo para descansar, uma vez que saiu lesionado ainda na primeira parte.

Quanto ao encontro, abriu praticamente com o golo que veio a ditar a vitória: erro fatal na saída de bola dos tigres, recuperação alta e bola a chegar a Gabi, que com uma bola receção orientada tirou o opositor da frente e disparou cruzado sem hipóteses para Bruno Silva. A formação de João Ferreira dominou a posse de bola, mas foi o Esmoriz que esteve sempre mais perto do 2-0 do que o Espinho de empatar. Numa delas, Rui Maia acertou em cheio na trave. Noutro, foi Tiago Bernardes a executar um remate ao ângulo que obrigou Bruno Silva à defesa da tarde. Do lado dos rivais, partiram dos pés de Ângelo as melhores chances.

Foi a segunda vitória seguida do Esmoriz, assim como a segunda derrota consecutiva do Espinho.