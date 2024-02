Empate com sabor azedo para o Florgrade FC

O Florgrade somou mais um ponto na luta pela permanência no Campeonato de Portugal, ao empatar a zero contra o sexto classificado Rebordosa. Em casa, com uma boa moldura humana, a equipa de André Ribeiro entrou muito forte, colecionando várias ocasiões claras para se colocar em vantagem no desafio.

Na segunda parte, o Rebordosa subiu os níveis de intensidade e conseguiu repartir com mais frequência os duelos a meio campo, o que levou a que na segunda metade fossem distribuídos 6 cartões amarelos.

Além do desperdício na hora de finalizar, a equipa da casa tem também razões de queixa da equipa de arbitragem, que deixou passar duas grandes penalidades favoráveis aos corticeiros.

foto arquivo