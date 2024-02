Empate pontual na liderança da II Divisão

Na partida da nona jornada da II divisão do futebol popular, o Desportivo da Ponte de Anta, que se encontrava em segundo na tabela, defrontou o líder AD Guetim, que bateu por 3-1. Na primeira parte, o Desportivo foi superior e saiu a ganhar por 2-0 para o intervalo, a AD Guetim reduziu a desvantagem logo no início da segunda parte e o jogo ficou muito mais equilibrado, mas o Desportivo sentenciou a partida já no minuto 90 com o terceiro golo. Pelo Desportivo da Ponte de Anta, Alírio Vasconcelos marcou por duas vezes, confirmando-se como um dos melhores marcadores da II divisão, e Leonardo Teixeira fez o terceiro. O golo da AD Guetim foi da autoria de José Vítor Silva. Com este resultado Desportivo da Ponte de Anta e AD Guetim lideram com os mesmos pontos.

Na partida perante o Lomba, o Bairro da Ponte de Anta entrou a todo o gás e ganhou larga vantagem estando a ganhar por quatro golos quando a Lomba conseguiu o seu tento de honra por Wilson Gomez ainda antes do apito para o intervalo. Na segunda parte, com o terreno alagado, o ritmo de jogo abrandou e o Bairro marcou mais um golo. Destaque para os três golos de Serafim Gomes que se confirma como uma dos melhores marcadores da II divisão.

O GD Outeiros recebeu na Seara o último classificado, Estrelas da Ponte de Anta, e conseguiu uma vitória por números largos. A turma da casa entrou bem na partida e já vencia por duas bolas ao intervalo, vantagem que alargou na segunda parte com mais três golos. Os marcadores de serviço foram Luís Neves, Hélder Pinto, Miguel Oliveira e Eduardo Rato que bisou na partida.

Jogar no Campo da Idanha nunca é uma tarefa fácil, mas os Estrelas Vermelhas passaram no teste e conquistaram os três pontos e subiram na tabela, aproveitando o deslize dos Morgados em Anta. Depois de uma primeira parte equilibrada e sem golos, a turma visitante conseguiu marcar por duas vezes na segunda parte, por Henrique Rodrigues e Tiago Santos. Na próxima jornada os Estrelas vão a casa do agora líder Desportivo da Ponte de Anta, enquanto o GD Idanha volta a jogar em casa, perante os Estrelas da Ponte de Anta, último classificado.

Na nona jornada do campeonato, a Associação Desportiva de Esmojães conseguiu a sua terceira vitória, conquistada em casa, perante os Morgados de Paramos. A primeira parte da partida foi equilibrada e sem golos, mas na segunda parte a turma da casa foi mais eficaz e marcou por duas vezes, por Gabriel Eusébio e Rui Tavares, conseguindo a vitória.