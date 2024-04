Empate técnico entre Ovarense e Oliveira do Bairro

A Ovarense manteve a distância de quatro pontos para o sexto classificado, o Oliveira do Bairro. No Marques da Silva, a turma de Christian Castillo esteve a vencer por 2-0 e tudo se encaminhava para um triunfo tranquilo, no entanto a defesa comprometeu e justificou a divisão de pontos.

O primeiro golo surgiu aos 7 minutos: canto da esquerda batido pelo esquerdino Esgueirão para o coração da área com Fandinho a corresponder com um cabeceamento frouxo, que contou com a colaboração de Pedro Sá para entrar. Aos 22’, cruzamento da direita de Julian após boa iniciativa e Semedo, ao segundo poste, mergulhou para o golpe de cabeça que confirmou o 23º golo na prova. Ainda antes do descanso, começou a reação visitante: aos 37’, Arias cometeu um penalty escusado que Berna aproveitou. Já a meio do segundo tempo, aos 73’, canto da esquerda ao qual o defesa Nelson Oliveira respondeu afirmativamente, com um salto e respetivo cabeceamento de cima para baixo, longe do alcance de Mónica.