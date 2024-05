Equilíbrio ditou empate em Lobão

Num jogo bastante equilibrado e disputado, o empate acaba por ser um resultado aceitável.

Na primeira parte, assistiu-se a um jogo bastante dividido, com domínios repartidos de posse de bola, mas pertenceu à equipa do Lobão a melhor ocasião de golo. Aos 21 minutos, Vinício cruzou na esquerda do ataque e no “coração” da área, Ezekiel chegou ligeiramente atrasado para o cabeceamento certeiro.

A equipa do Águeda dividiu a partida na etapa inicial, mas criou as suas melhores ocasiões de golo em lances de bola parada.

Na segunda parte, a equipa da casa entrou de rompante e Vinício desperdiçou soberana ocasião de golo aos 50 minutos, quando isolado rematou à figura do guardião forasteiro.

Volvidos apenas sete minutos, e na conversão de um pontapé de canto, Letz aproveitou um ressalto na área para rematar certeiro para o fundo da baliza.

Na resposta a equipa do Águeda foi feliz ao chegar ao empate aos 64 minutos. Num remate frouxo do “meio da rua” de Caio Meireles, Rafael Martins foi infeliz e deixou a bola entrar na sua baliza.

Na parte final, o jogo estava “partido” e as oportunidades de golo foram repartidas. No entanto, as melhores ocasiões de golo pertenceram à equipa liderada por Miguel Rapinha, que com uma pontinha de sorte podia ter levado a vitória.