Equipa EV – Peraltafil segunda em Bragança

A equipa de corrida de Espinho, EV – Peraltafil, marcou presença na 3ª Meia-Maratona das Cantarinhas em Bragança, no passado fim de semana, e conquistou resultados de relevo.

Ricardo Pereira subiu ao pódio no terceiro lugar, demonstrando grande garra e determinação. Renato Sousa conquistou um fantástico 10º lugar, confirmando o seu talento para a corrida. Pedro Magalhães alcançou o 13º lugar, mostrando grande resistência e persistência. Paulo Pinto garantiu o 15º lugar, numa prova de grande esforço e superação. Manuel Bessa completou a prova com um honroso 23º lugar, demonstrando a sua capacidade para longas distâncias.

Para além dos resultados individuais, a EV – Peraltafil conquistou o segundo lugar por equipas, “um feito que demonstra a coesão e o espírito de equipa dos seus atletas”, como referiram os responsáveis da equipa.

“A equipa está de parabéns por estes resultados excecionais, que comprovam o seu talento e dedicação ao desporto. A EV-Peraltafil é, sem dúvida, um motivo de orgulho para a cidade de Espinho!”, acrescentam.