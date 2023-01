Equipa feminina do Académico da Feira inicia percurso na Liga dos Campeões

A equipa feminina do Académico da Feira inicia o seu percurso na Liga dos Campeões Feminina amanhã, dia 7 de Janeiro, em Espanha, em Vila-Sana, Catalunha. O jogo está agendado para as 19 horas no pavilhão do C.P. Vila-Sana.

Esta competição é composta por 12 equipas (de Espanha, Portugal, França e Itália) distribuídas por quatro grupos. A outra equipa portuguesa em prova, o SL Benfica, integra o Grupo D.

Entretanto, foi sorteada a segunda fase do Campeonato Nacional Feminino. Para a 1ª jornada estão agendados diversas partidas a disputar no domingo, mas devido à sua participação na Liga dos Campeões, o Académico da Feira recebe o HC Turquel apenas na quarta-feira, jogo agendado para as 21,30 horas, no Pavilhão Municipal Fernando Quintino, em Santa Maria da Feira.