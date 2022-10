Equipa feminina do Académico defronta duas equipas espanholas na Champions

Realizou-se o sorteio da “Champions League Woman” de hóquei em patins, que terá a participação de 12 equipas, distribuídas por quatro grupos de três equipas cada, sendo duas delas portuguesas: o Clube Académico da Feira e o S.L. Benfica.

O Académico da Feira está inserido no Grupo A e vai defrontar o Club Palau Plegamans e o C.P. Vila-Sana, ambas as equipas da região da Catalunha, Espanha. O Club Palau Plegamans é o atual campeão europeu e espanhol. Os jogos vão-se realizar em Janeiro e Fevereiro de 2023 a duas voltas.

Entretanto o Campeonato Nacional Feminino vai sofrer um interregno para a disputa do Campeonato do Mundo na Argentina. A internacional academista Joana Teixeira é uma das dez convocadas para a nossa Seleção Nacional. Recorde-se que o Académico da Feira comanda a Zona Norte do Nacional Feminino com três vitórias em três jogos.