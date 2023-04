Equipa feminina do Esmoriz campeã

As Seniores Femininas do Esmoriz Ginásio Clube alcançaram, ao fim da tarde de domingo, o seu 65º título e garantiram a subida ao nacional da I divisão, ao vencerem o Dumiense, por 3-1 (25-10; 22-25; 25-21; 25-18), mantendo-se invictas na prova. No sábado as jovens vareiras venceram o CD Fiães por 3-0 (25-22; 25-23; 25-19) um dos seus mais diretos adversários na luta pela subida, entretanto garantida,

A uma jornada do fim do campeonato, as vareiras conseguem o seu objetivo, numa época memorável, regressando à elite do voleibol nacional 20 anos depois.