Equipa feminina do Esmoriz desperdiça fator casa

Tal como nos masculinos, também são agora seis as derrotas consecutivas da equipa feminina do Esmoriz Ginásio Clube no mais alto escalão da categoria.

Na 9ª e 10ª jornada, a equipa da Barrinha em casa respetivamente contra o Porto Volei (0-3) e o Clube Kairós (1-3).

No jogo de sábado, a equipa de Vítor Pinho esteve longe contra as líderes do campeonato. Os parciais de 15-25, 15-25 e 19-25 ilustram essa superioridade da equipa do Porto.

Já no jogo de domingo, contra as 9ª classificadas, o EGC entrou forte com um sólido 25-21 no primeiro set. No entanto, esse ímpeto não prosseguiu para os sets seguintes: 15-25, 18-25 e 20-25 determinaram mais um desaire por 1-3, o terceiro por este resultado esta época.