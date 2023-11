Equipa feminina do Feirense assume liderança

À passagem da 3ª jornada, o Feirense lidera isolado o Nacional de seniores II Divisão (e com um jogo a menos). Na receção ao Colégio de Gaia, as fogaceiras ganharam por 30-25.

A diferença pontual veio sendo desenhada na primeira parte: fruto de um excelente aproveitamento dos ataques, a vantagem à saída para o descanso era já de seis golos (18-12). No segundo tempo, a intensidade baixou, permitindo às visitantes um parcial favorável (12-13), mas longe de ameaçar a vitória caseira.