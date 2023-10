Equipas da Feira, Espinho e Ovar conhecem adversários na Taça Pecol

Já foi efetuado o sorteio da primeira eliminatória da Taça de Aveiro PECOL – Prof. José Valente Pinho Leão, que está agendada para dia 15 de outubro, contando com a participação de diversas equipas dos concelhos de Santa Maria da Feira, Ovar e Espinho.

Participam na primeira eliminatória da Taça de Aveiro PECOL 53 clubes, dois deles oriundos do futebol popular de Ovar, a União da Mata e a Casa do FCP de Argoncilhe, e outros tantos do futebol popular de Espinho, o Cantinho da Rambóia e os Leões Bairristas. Os restantes competem na 1.ª e na 2.ª Divisão Distrital de Aveiro.

Os clubes GD Gafanha SAD, ADRC Ribeira da Azenha e GD Águas Boas ficaram isentos na primeira eliminatória e avançam diretamente para a segunda ronda da competição.

Das equipas fogaceiras em prova o GD Milheiroense vai a casa da ADC Vila Nova Monsarros, a AD Nogueira da Regedoura recebe o UD Mourisquense, no Campo Joaquim Domingues Maia, o Relâmpago Nogueirense recebe o Mamarrosa FC no campo da Concórdia, no Maria Carolina o CD Arrifanense joga com a AD Valecambrense, a Geração Rui Dolores recebe o LAAC, a ADC Sanguedo vai a casa da AD Santiais, o Romariz FC desloca-se ao reduto do ADC Sosense e a AD Argoncilhe recebe o CCR São Martinho.

Quanto aos jogos das equipas de Ovar, o São Vicente Pereira da I divisão distrital zona norte recebe o CCR Válega da I distrital zona sul, num emocionante dérbi vareiro. Relativamente às equipas do futebol popular do município de Ovar, a Casa do FCP de Argoncilhe vai ao reduto do SC Carqueijo, enquanto o União da Mata se desloca à Mealhada.

Em Espinho, o GD Ronda da I divisão distrital vai a casa do FC Macieirense. As equipas do futebol popular espinhense jogam em casa: os Leões Bairristas recebem a UD Bustos e o Cantinho da Rambóia joga com GD Fajões, que disputava a liga de Ovar e integra esta época a II divisão distrital.