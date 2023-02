Equipas de Anta afastadas da Taça

Este fim-de-semana, o Campeonato distrital da II divisão de futsal sofreu uma paragem para a disputa da Taça de Aveiro, prova da qual as duas equipas antenses em competição foram eliminadas, exatamente com o mesmo resultado, 5-6. A Novasemente defrontou o Arsenal Canelas na tarde de sábado, enquanto que o Sporting de Silvalde jogou à noite na Nave perante a equipa B do Dínamo Sanjoanense.

O Campeonato volta sábado com a disputa da última jornada desta fase, onde o Sp. de Silvalde já se encontra apurado para a grupo dos primeiros, mas a Novasemente ainda está na luta pelo quarto lugar da tabela classificativa, deslocando-se a casa do Fundo de Vila, onde joga pelas 18h30, no Pavilhão Municipal das Travessas, sendo essencial o apoio de todos, uma vez que este é um confronto direto com a equipa que está na quinta posição.