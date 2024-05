Esmoriz ajuda Ovarense

O Esmoriz deu um passo de gigante rumo à manutenção no Campeonato Sabseg. De novo em casa e de novo a tombar equipas do topo da tabela, desta vez a vítima foi o Paços de Brandão (1-0). A equipa de Pedro Alves, mesmo lutando pela permanência, não perdeu nenhum dos dois jogos contra o campeão, e venceu 3 dos 5 primeiros (Paços, Águeda e Espinho).

No jogo da tarde de domingo, os esmorizenses estiveram quase perfeitos defensivamente, aguentaram as ameaças do Paços de Brandão e foram inclusivamente a equipa que mais ocasiões criou, obrigando Ivo Eichmann a algumas defesas que seguraram os brandoenses na discussão. O golo surgiu pouco depois do intervalo, por Rúben Martins, que já tinha ameaçado, ao aproveitar um ressalto com Márcio Reis e, no cara a cara com o guardião contrário, não perdoou atirando rasteiro de pé esquerdo.

Quanto à Ovarense, após a amarga derrota em Albergaria-a-Velha a meio da semana, que ditou a eliminação da Taça Pecol aos pés do Alba (3-1), Castillo fez entrar no onze alguns jogadores menos utilizados, entre os quais Nuno Martelo e Zac Crespo. A este último bastou meia parte para ficar na história do jogo. A equipa vareira venceu tranquilamente por 4-0 um frágil Bustelo, com um Marques da Silva despido.

Na primeira parte, os alvinegros tiveram a iniciativa do jogo e ancoraram-se na boa prestação de Zac Crespo, com dois golos a fazer lembrar o avançado argentino com o mesmo nome que brilhou no futebol italiano. O primeiro após assistência de Semedo num remate rápido; o segundo numa brilhante jogada individual onde sentou o defesa com o pé direito e finalizou com o esquerdo. No segundo tempo, a equipa da casa baixou as linhas, mas continuou a faze estragos por Semedo. O avançado picou o ponto de penalty ganho por si, e viu ainda o seu colega Jorginho, vindo do banco, a faturar na sequência de um pontapé de canto, onde o camisola 9 ficou esquecido ao segundo poste.