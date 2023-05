Esmoriz aproveita fator casa

No primeiro round da Taça Federação, o Esmoriz Ginásio Clube não deu hipóteses ao vencedor da Taça, o Sporting. 3-1 foi o resultado final, fazendo valer o fator casa e aproveitando a vantagem nos serviços.

Nos primeiros 2 sets, a formação da Barrinha resolveu praticamente a questão, nunca deixando a formação lisboeta aproximar-se e discutir o set. 25-19 no 1º, 25-22 no 2º. O Sporting tentou recolocar-se na discussão, dominando o 3º set com um 17-25. O Esmoriz, porém, não acusou e confirmou o 1-0 no playoff com 25-19 no 4º set. A 6 de maio desloca-se ao Pavilhão João Rocha e, se ganhar, conquista a Taça Federação.