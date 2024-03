Esmoriz cai no tempo de compensação

Sempre com uma boa réplica e uma boa moldura humana, mas desta vez o fator casa não sorriu ao Esmoriz. Contra o favorito Lobão, a equipa de Pedro Alves não foi capaz de igualar a capacidade de pressão e circulação dos lobos. Ainda assim, só caiu no tempo de compensação por 1-2.

Quanto ao jogo, teve uma primeira parte onde o Lobão colecionou oportunidades de bola corrida e sobretudo bola parada. Na melhor delas, Ajala só não festejou porque Bernardes salvou com um corte em cima da linha de golo.

Na segunda parte, Takeshi começou por ameaçar o golo, num cabeceamento após livre que obrigou Rafa Martins a uma boa intervenção. No entanto, pouco depois, num lance parecido após canto, Rafa não conseguiu socar a bola e Takeshi de cabeça ao segundo poste cabeceou para dentro. Ruben Martins e Dani Silva ia fazendo mossa e quase ampliaram o placard, mas, no final, assistiu-se ao show de Batistuta. A fazer lembrar o lendário ponta-de-lança argentino, aos 90’ e aos 95’, o jogador lobonense levou os seus adeptos à loucura. Primeiro, através de um potente remate de ressaca, e depois oportuníssimo a antecipar-se aos defesas após cruzamento.