Esmoriz com mais três pontos rumo à permanência

O Esmoriz Ginásio Clube recebeu e venceu as eternas rivais do Sporting Clube de Espinho por 3-1 na Barrinha. Contra as alvingegras que ainda não somaram qualquer vitória nesta fase, as Guerreiras da Barrinha arrancaram com um seguro 25-18 no primeiro set. No segundo set, assistiu-se a um domínio total da equipa da casa, que consumou o 2-0 ao anotar um 25-12. No terceiro set, alguma desinspiração e reação das espinhenses fez cair o set para as visitantes, com um 22-25. No quarto e último set, a superioridade esmorizense voltou a sobressair, ilustrada no 25-15 com que fecharam o desafio de domingo.

Com este resultado, a juntar ao facto de o Castêlo da Maia ter cumprido semana de folga, o Esmoriz aproximou-se do terceiro lugar, com 9 pontos contra 10 do Castêlo.

Na próxima semana o campeonato faz uma pausa, e a 3 de março o adversário é precisamente a equipa da Maia, quando faltam cumprir três jornadas.