Esmoriz conquista primeiros pontos

A Liga Solverde contou com jornada dupla este fim-de-semana e a equipa feminina do Esmoriz Ginásio Clube teve sortes distintas nas partidas de sábado e domingo.

Na deslocação ao reduto do Sporting Clube de Braga, as vareiras sofreram, lutaram, mas não conseguiram a vitória, perdendo na negra (25-18, 21-25, 25-15, 23-25, 15-8).

No domingo a deslocação foi a casa das vizinhas do Sporting de Espinho, onde as esmorizenses conquistaram os seus primeiros pontos, com uma vitória conclusiva, por 3-0 (17-15, 13-25, 18-25).