Esmoriz dá luta ao Kairós

No último jogo da época antes da descida ao segundo escalão, o Esmoriz Ginásio Clube deu uma excelente réplica contra o invicto Clube Kairós, mas acabou por perder na Barrinha por 2-3.

A equipa ovarense nunca esteve na frente em sets: perdeu o primeiro por 18-25, venceu o segundo por 25-22, perdeu o terceiro num disputadíssimo 26-28, venceu confortavelmente o quarto set por 25-19. E, na negra, vendeu caro um 13-15.

Com este resultado e a conjugação das outras equipas, o Esmoriz terminou a prova no quarto lugar, o primeiro que dá acesso direto à despromoção, com 4 vitórias e 6 derrotas no total dos dez jogos da fase final. Ficou, ainda assim, longe das 7 vitórias do terceiro colocado, o Castêlo da Maia.