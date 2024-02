Esmoriz GC complica permanência

O Esmoriz Ginásio Clube complicou a sua permanência na Liga Una. Em casa, recebeu o líder da série Ala Nun’Álvares, de Gondomar, e sucumbiu sem conquistar -nenhum set (27-29, 18-25, 22-25).

No primeiro set a formação da Barrinha ainda chegou a sonhar com o 1-0 e fez sua a equipa gondomarense. No entanto, no set seguinte, a superioridade visitante evidenciou-se. No terceiro set, apesar de uma grande capacidade de luta, os esmorizenses não conseguiram impedir o 0-3.

Em termos pontuais, a distância para os lugares de permanência mantém-se nos 2 pontos, devido à derrota do Santo Tirso por 1-3 contra o Sporting de Espinho. Contudo, de quatro passam a ser apenas três as jornadas que restam para chegar pelo menos ao quarto lugar.

Na próxima jornada, a 2 de março, o Esmoriz vai a Oeiras defrontar o último classificado, o Oeiras Valley. No jogo entre ambos os conjuntos da primeira volta, em Esmoriz, o resultado foi de 3-0 a favor do conjunto do nosso concelho. A equipa da zona de Lisboa, caso perca o jogo, fica matematicamente despromovida.