Esmoriz GC continua sem ganhar

Em jogo a contar para a 10ª jornada da Liga Una Seguros (1ª fase), o Esmoriz Ginásio Clube agravou a má fase ao perder em casa por 0-3 ante o Voleibol Clube de Viana. É a sexta derrota consecutiva da formação de Bruno Lima, a terceira das quais sem qualquer set ganho.

Quanto ao encontro, a equipa da casa, apesar do apoio, aparentou estar sempre intranquila, cedendo com facilidade aos ascendentes psicológicos do opositor. Depois de um primeiro set para esquecer (14-25), os homens da Barrinha levaram o segundo set até à última (24-26). A perda inglória do segundo parcial abalou o conjunto, que acabou por ceder um 18-25 no último set do encontro.