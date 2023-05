Esmoriz Ginásio Clube resiste até ao fim

O Esmoriz Ginásio Clube esteve perto de contrariar o favoritismo do Sporting na Taça Federação, playoff entre o 3º classificado do grupo de elite e o 1º colocado do grupo dos derrotados. No jogo decisivo, a equipa esmorizense esteve na frente por dois sets num Pavilhão João Rocha despido, mas os leões acabaram por dar a volta, conquistando a Taça Federação: 23-25, 18-25, 25-22, 28-26 e 18-16 foi a marcha no marcador.

Para chegar a esta fase, a equipa da Barrinha tinha derrotado o São Mamede, a Académica de Espinho e o Vitória SC. Já o Sporting não conseguiu o acesso à final (derrota com Fonte Bastardo) e derrotou o Leixões no apuramento do terceiro lugar.