Esmoriz no Campeonato Sabseg

Marcar na altura exata foi o segredo para o Esmoriz confirmar a subida ao Campeonato Sabseg.

No Campo dos Valos, o SC Esmoriz confirmou a subida à primeira categoria do futebol aveirense, não facilitando na deslocação a Romariz: vitória por 1-2 pela turma esmorizense. Quanto ao encontro, o segredo foi marcar no início da primeira parte e da segunda: Gabriel Ferreira, aos 9’, e Ruben Martins, aos 48’, desestabilizaram o Romariz e deixaram o encontro controlado para os forasteiros. Roma, aos 72’, ainda criou alguma ansiedade nos minutos finais, mas o SC Esmoriz confirmou mesmo a subida.

Entretanto, o Relâmpago Nogueirense também ganhou a sua partida frente ao CD Arrifanense por 1-3 igualando pontualmente com o Esmoriz na tabela classificativa, só que a subida dos guerreiros da Barrinha nunca esteve em causa, uma vez que que o confronto direto com a turma nogueirense lhes era favorável.

Finalizado o Campeonato da I Divisão Distrital de Aveiro, com a subida de Paços de Brandão e Esmoriz, no norte, e Juve Force e Bustelo, no sul, resta agora definir o campeão, em partida a disputar domingo, entre Paços de Brandão e Juve Force – ADC Ponte Vagos.