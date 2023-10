Espinho capital do badminton

Nos próximos 21 e 22 de outubro, Espinho será a capital do badminton. A Federação Portuguesa de Badminton delegou na Seção de Badminton da AAE a realização do Campeonato Nacional Equipas Seniores Homens/Senhoras, que vai decorrer na Nave Polivalente de Espinho.

Neste evento irão competir 37 equipas (23 masculinas e 14 femininas), que irão dar uso a 14 campos de jogo. Haverá mais de 300 atletas a defender as cores dos seus clubes, vindos de todo o país, a competir num animado fim-de-semana, entre eles os mochos da Associação Académica de Espinho.